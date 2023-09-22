В Иркутске задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения

Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Иркутской области в день своего освобождения, задержали, мужчина будет депортирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления ФСИН по региону.

Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

«В Ленинском районе Иркутска 22 сентября был задержан Калонов Каломжон Берликулович, который 18 сентября 2023 года покинул колонию-поселение при ИК-19», — отметил собеседник агентства.

Правоохранители проводят проверку по обстоятельствам инцидента. В дальнейшем Калонова передадут сотрудникам областного управления по вопросам миграции для депортации в Таджикистан.

Ранее стало известно, что Калонов сбежал из колонии № 19 в рабочем поселке Марково, где отсидел 20 лет за несколько убийств, напоминает Ura.ru. Мужчина должен был выйти на свободу, однако самостоятельно покинул исправительное учреждение, не дождавшись оформления документов.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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