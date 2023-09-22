В Иркутске задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Иркутской области в день своего освобождения, задержали, мужчина будет депортирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления ФСИН по региону.
«В Ленинском районе Иркутска 22 сентября был задержан Калонов Каломжон Берликулович, который 18 сентября 2023 года покинул колонию-поселение при ИК-19», — отметил собеседник агентства.
Правоохранители проводят проверку по обстоятельствам инцидента. В дальнейшем Калонова передадут сотрудникам областного управления по вопросам миграции для депортации в Таджикистан.
Ранее стало известно, что Калонов сбежал из колонии № 19 в рабочем поселке Марково, где отсидел 20 лет за несколько убийств, напоминает Ura.ru. Мужчина должен был выйти на свободу, однако самостоятельно покинул исправительное учреждение, не дождавшись оформления документов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru