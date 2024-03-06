Россиянам назвали альтернативу тюльпанам для экономии на букете к 8 Марта
Сэкономить на букете по случаю Международного женского дня можно, если отдать предпочтение кустовым, а не одноголовым цветам. Такой совет дала садовод Октябрина Ганичкина в ожидании традиционного скачка цен перед 8 марта.
Как рассказал специалист NEWS.ru, лучше выбрать нарциссы, хризантемы или гвоздики. Еще один подход, который поможет сократить расходы, это заблаговременный заказ цветов.
По словам Ганичкиной, дорожают, прежде всего, тюльпаны и мимоза из-за повышенного спроса на них. На втором месте идут розы и гортензии.
Садовод рекомендует выбирать цветы с плотными и упругими бутонами. В идеале, лепестки должны быть без повреждений и затемнений, зелень — немятая и не блёклого цвета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru