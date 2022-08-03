Арестован экс-руководитель аппарата главы МЧС
3 августа 202219:42
Бывший руководитель аппарата главы МЧС РФ Вадим Сойников, обвиняемый в превышении должностных полномочий, арестован. Об этом сообщает «Интерфакс».
По решеню суда Сойников будет заключен под стражу на два месяца, до 1 октября текущего года.
Сойников обвиняется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия). В случае признания его виновным ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Подробности дела не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru