Арестован экс-руководитель аппарата главы МЧС

Бывший руководитель аппарата главы МЧС РФ Вадим Сойников, обвиняемый в превышении должностных полномочий, арестован. Об этом сообщает «Интерфакс».

По решеню суда Сойников будет заключен под стражу на два месяца, до 1 октября текущего года.

Сойников обвиняется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия). В случае признания его виновным ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подробности дела не приводятся.