В Москве задержали мошенников, торговавших поддельными пропусками

В Москве задержали организаторов интернет-платформы, на которой реализовывали поддельные цифровые пропуска на период ограничений из-за коронавируса для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Содействие московскому уголовному розыску в этой операции оказали эксперты по информационной безопасности Group-IB.

Аферисты действовали через популярный мессенджер. Они представлялись сотрудниками МВД и обещали помочь с оформлением документов. После получения средств от клиентов на банковскую карту они исчезали. Цена их мнимых услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей за один пропуск.

В основном на удочку злоумышленников попались граждане, которые сильно волновались из-за ограничения передвижения и не дождались начала официального оформления пропусков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина определены три официальных способа бесплатного получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 и по смс на номер 7377.

