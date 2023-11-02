В Москве задержали мошенников, одалживавших деньги на железнодорожные билеты

По данным правоохранителей, женщины действовали на нескольких станциях кольцевой линии метро, они подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет. При этом злоумышленницы обещали, что переведут долг на банковскую карту, когда «вернутся домой». Мужчины контролировали действия сообщниц. В течение дня мошенники могли совершить до 20 преступлений, получая от 3 до 6 тысяч рублей за один раз.

Как отметила Волк, обманутые горожане переводили стоимость билета по указанным аферистками реквизитам, однако затем звонки на номер, привязанный к банковскому счету, игнорировались, а средства не возвращались.

Против задержанных возбудили уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Четверо фигурантов арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители устанавливают возможных соучастников мошенничества.

Между тем уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова раскрыла мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники требуют миллионы с семей жителей региона, участвующих в специальной военной операции и попавших в плен, пишет Ura.ru.

