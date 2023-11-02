В Москве задержали мошенников, одалживавших деньги на железнодорожные билеты
Полицейские задержали двух мужчин и пятерых женщин, подозреваемых в хищении денег у пассажиров московского метро под предлогом покупки билетов на поезд. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, женщины действовали на нескольких станциях кольцевой линии метро, они подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет. При этом злоумышленницы обещали, что переведут долг на банковскую карту, когда «вернутся домой». Мужчины контролировали действия сообщниц. В течение дня мошенники могли совершить до 20 преступлений, получая от 3 до 6 тысяч рублей за один раз.
Как отметила Волк, обманутые горожане переводили стоимость билета по указанным аферистками реквизитам, однако затем звонки на номер, привязанный к банковскому счету, игнорировались, а средства не возвращались.
Против задержанных возбудили уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Четверо фигурантов арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители устанавливают возможных соучастников мошенничества.
Между тем уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова раскрыла мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники требуют миллионы с семей жителей региона, участвующих в специальной военной операции и попавших в плен, пишет Ura.ru.
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