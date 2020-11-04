В Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot

«Алехину и Флорес задержали в Москве», — цитирует защитника Газета.ru.

По словам Захватова, он отправился в отдел полиции, чтобы выяснить причину задержания.

Ранее участники группы Pussy Riot 7 октября провели акцию против гомофобии в Москве. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает news.ru.

