В Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot

В Москве оказались задержаны две участницы группы Pussy Riot - Маргарита Флорес и Мария Алехина. Об этом информируется ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

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«Алехину и Флорес задержали в Москве», — цитирует защитника Газета.ru.

По словам Захватова, он отправился в отдел полиции, чтобы выяснить причину задержания.

Ранее участники группы Pussy Riot 7 октября провели акцию против гомофобии в Москве. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает news.ru.

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ФОТО: twitter.com/gruppa_voina
ТЕГИ:АдвокатЗадержаниеPussy Riot
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