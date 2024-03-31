В Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Данилова
31 марта 202419:56
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства заявил, что чиновника подозревают в коррупции.
В воскресенье, 31 марта, на региональном интернет-портале правовой информации появился указ главы Чувашии Олега Николаева об освобождении Данилова от должности. Документ датирован 25 марта.
Ранее по подозрению в должностном преступлении задержали начальника управления городского хозяйства Пскова Александра Грацкого, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греция отказалась передавать Украине российские системы ПВО
- Умер снявшийся в 250 фильмах полупарализованный актер Муонагор
- В Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Данилова
- Партия Эрдогана вышла в лидеры на муниципальных выборах в Турции
- Конгрессмен США предложил нанести ядерный удар по сектору Газа
- Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка
- В Казани ребенок утонул в бассейне фитнес-центра
- Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России
- СМИ: убийцы перебежчика Кузьминова стреляли в него шесть раз
- МО: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru