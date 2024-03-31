В Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Данилова

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства заявил, что чиновника подозревают в коррупции.

В воскресенье, 31 марта, на региональном интернет-портале правовой информации появился указ главы Чувашии Олега Николаева об освобождении Данилова от должности. Документ датирован 25 марта.

Ранее по подозрению в должностном преступлении задержали начальника управления городского хозяйства Пскова Александра Грацкого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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