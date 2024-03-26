СМИ: В Магадане задержан министр природных ресурсов Олег Косолапов

В Магадане задержали министра природных ресурсов Олега Косолапова, сообщает Telegram-канал «Колыма инсайд» cо ссылкой на источники в региональном правительстве.

Задержана группа руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье

По данным издания, чиновнику вменяют превышение должностных полномочий.

Уточняется, что Косолапов занимает должность министра с 2018 года и курирует золотодобычу.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании в Москве заместителя руководителя ФТС России Елены Ягодкиной. По данным СМИ, она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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