СМИ: В Магадане задержан министр природных ресурсов Олег Косолапов
В Магадане задержали министра природных ресурсов Олега Косолапова, сообщает Telegram-канал «Колыма инсайд» cо ссылкой на источники в региональном правительстве.
По данным издания, чиновнику вменяют превышение должностных полномочий.
Уточняется, что Косолапов занимает должность министра с 2018 года и курирует золотодобычу.
Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании в Москве заместителя руководителя ФТС России Елены Ягодкиной. По данным СМИ, она подозревается в целом ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru