В Москве задержали бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Серебрянского

ОТмечается, что сотрудники полиции задержали Серебрянского накануне вечером в столичном аэропорту Внуково. До этого мужчина находился в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, из-за Серебрянского скончалась женщина.

Задержанный был доставлен в дежурную часть ОМВД по Басманному району. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали учителя истории, совратившего трех школьниц. Мать одной из пострадавших обнаружила переписку, в которой педагог просит девочку прислать интимные фотографии, напоминает «Радиоточка НСН».

