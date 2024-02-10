В Москве задержали бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Серебрянского
В столице задержали находившегося в международном розыске бывшего директора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, сообщили в Следственном комитете России.
ОТмечается, что сотрудники полиции задержали Серебрянского накануне вечером в столичном аэропорту Внуково. До этого мужчина находился в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, из-за Серебрянского скончалась женщина.
Задержанный был доставлен в дежурную часть ОМВД по Басманному району. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru