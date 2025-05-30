В России запустили рейтинг электросамокатчиков. Пользователям будут начислять баллы за аккуратное вождение, отсутствие аварий и правильную парковку. Новичкам запретят ездить быстрее 18 километров в час. Но если у водителя хороший рейтинг, то он сможет разогнаться до 25 километров. А вот нарушителям, наоборот, скорость будут занижать, а могут и вовсе заблокировать. Камойлик отметила, что рейтинг составляется посредством сбора большого количества данных о поездках пользователей.

«Мы это придумали и сделали, так как считаем, что это правильное регулирование параметров, по которым настроен сервис аренды электросамокатов. Мы точно понимаем, что люди водят самокат не одинаково, знаем, что что есть люди, которые практикуют агрессивное вождение. По нашим наблюдениям, создают аварийные ситуации, нарушают ПДД около 2% наших пользователей. Мы собираем все данные о поездках, которые дают нам возможность сказать, доверяем мы этому пользователю ехать 25 километров в час или нет. Новичкам мы не разрешаем ехать быстро, потому что ничего о них не знаем и подстраховываемся. Как только они набираются опыта, мы уже делаем вывод – может ли этот пользователь безопасно ехать на скорости в 25 километров в час или нет. Самым популярным нарушением ПДД является неспешивание на пешеходном переходе. На втором месте – передача электросамоката ребенку», - сказала собеседница НСН.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что с пьяными пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) помогут бороться увеличение штрафов и профилактические рейды.

