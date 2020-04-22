В Москве за сутки выявлено 48 зараженных COVID-19 нарушителей самоизоляции
В российской столице за последние сутки зафиксировано 48 больных, которые нарушили режим самоизоляции. Такую статистику привёл министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Нарушителей выявляют с помощью средств фото и видео фиксации. Среди нарушителей - инфицированные новым коронавирусом, которые переносят его в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире.
Всем нарушителям оформлен штраф за несоблюдения режима самоизоляции. Их доставляют в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и на Можайском шоссе. Теперь они будут там находиться до полного выздоровления.
Всего в период введения режима повышенной готовности за нарушение самоизоляции штрафы выписаны 208 гражданам. Их также принудительно поместили под наблюдение медиков.
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