В Москве за сутки вылечилось от коронавируса 3780 пациентов, передает РИА Новости.

Всего в городе от коронавируса вылечились почти 304 тысячи больных, в среду поправились 3577 человек.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов предположил, что второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели.

Тем временем в ХМАО за эту неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше людей, чем за прошлую – 19 человек, сообщает Ura.ru.

