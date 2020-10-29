В Москве за сутки вылечилось от коронавируса 3780 пациентов
29 октября 202009:39
В Москве за сутки вылечилось от коронавируса 3780 пациентов, передает РИА Новости.
Всего в городе от коронавируса вылечились почти 304 тысячи больных, в среду поправились 3577 человек.
Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов предположил, что второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели.
Тем временем в ХМАО за эту неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше людей, чем за прошлую – 19 человек, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Пульмонолог рассказал о двух вариантах течения COVID-19
- Иммунологи оценили пользу имбиря и чеснока в борьбе с вирусами
- СМИ: Мужчина облил себя бензином в офисе Яндекс.Такси
- Пульмонолог: лекарства от короновируса не существует
- В Минобороны НКР заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике
28 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru