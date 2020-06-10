В Москве за сутки вылечились от коронавируса 3796 человек
В российской столице избавились от коронавирусной инфекции ещё 3796 инфицированных. Такие данные за последние 24 часа представила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её информации, в общей сложности с начала пандемии от COVID-19 в мегаполисе вылечились 113 533 человек.
Как отмечет оперативный штаб, днём ранее в столице выписали после лечения от коронавируса 5390 человек. Ранее стало известно, что в России проведено более 13,5 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в российской столице умерли 56 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, отмечает «Свободная пресса». В целом в Москве число летальных исходов достигло 3085 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru