В Москве за сутки вылечились от коронавируса 3796 человек

В российской столице избавились от коронавирусной инфекции ещё 3796 инфицированных. Такие данные за последние 24 часа представила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её информации, в общей сложности с начала пандемии от COVID-19 в мегаполисе вылечились 113 533 человек.

Как отмечет оперативный штаб, днём ранее в столице выписали после лечения от коронавируса 5390 человек. Ранее стало известно, что в России проведено более 13,5 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в российской столице умерли 56 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, отмечает «Свободная пресса». В целом в Москве число летальных исходов достигло 3085 человек.

