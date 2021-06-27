В Москве за сутки установлен новый антирекорд из-за коронавируса

За сутки в столице выявили 6 723 новых фактов заражения, а днем ранее - 8 457. Таким образом, прирост в относительном выражении составил 0,5%. Всего в Москве коронавирус диагностирован у 1 338 937 человек.

Из больниц выписали 4 018 москвичей, с начала пандемии вылечились 1 143 858 пациентов. В настоящее время на лечении находятся 172 993 человека.

Всего в России за прошедшие сутки подтверждено 20 538 новых случаев заражения COVID-19. При этом 599 человек погибли, 12 728 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

