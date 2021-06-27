В Москве за сутки установлен новый антирекорд из-за коронавируса
В Москве за сутки от коронавируса погибли 114 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, это новый максимум за все время пандемии.
За сутки в столице выявили 6 723 новых фактов заражения, а днем ранее - 8 457. Таким образом, прирост в относительном выражении составил 0,5%. Всего в Москве коронавирус диагностирован у 1 338 937 человек.
Из больниц выписали 4 018 москвичей, с начала пандемии вылечились 1 143 858 пациентов. В настоящее время на лечении находятся 172 993 человека.
Всего в России за прошедшие сутки подтверждено 20 538 новых случаев заражения COVID-19. При этом 599 человек погибли, 12 728 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru