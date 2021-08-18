В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков

Данные предоставлены с главной городской метеостанции на ВДНХ в 18.00. Отмечается, что месячная норма августа в российской столице - 77 мм осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».

