В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве выпало 19 мм осадков за несколько часов, что составляет четверть месячной нормы осадков в августе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

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Данные предоставлены с главной городской метеостанции на ВДНХ в 18.00. Отмечается, что месячная норма августа в российской столице - 77 мм осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».

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Фото: mos.ru
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