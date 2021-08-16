Столицу Абхазии затопило ночным ливнем. Видео

Проливные дожди привели к наводнению в столице Абхазии, городе Сухуми, сообщает МЧС республики.

Многие улицы города и участки в ходе ночного ливня залило водой. Жителей подтопленных домов эвакуировали.

По данным РИА Новости, в Сухуме также подтоплены подстанции, и центральная часть столицы сейчас обесточена. Кроме того, зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, обеспечивающих работоспособность энергосетей Абхазии.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НаводнениеЛивеньАбхазия
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