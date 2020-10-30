В Москве за два месяца оштрафовали свыше 66 тыс человек за отсутствие масок
В Москве за два месяца оштрафовали свыше 66 тыс человек за отсутствие масок, передает ТАСС.
Неделю назад начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков говорил о 46 тысячах оштрафованных, теперь, как следует из его слов, цифра выросла более чем на треть.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить действие требования о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников всех компаний и предприятий города до 29 ноября.
На столько же затянется период действия домашнего режима для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.
Режим дистанционной учебы для школьников с 6 по 11 классы пока затягивается до 8 ноября. Пойдут ли они в школы с 9 числа, пока неясно: решение будет приниматься на следующей неделе, исходя из эпидемиологической ситуации. А вот учреждения дополнительного образования останутся закрытыми до 29 ноября.
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