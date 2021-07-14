В Москве выявлено минимальное число COVID-зараженных с 8 июня
Менее четырёх тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в российской столице за последние сутки, это минимальный показатель с 8 июня. Такую статистику обнародовал оперативный штаб по контролю ситуации.
За 24 часа в Москве идентифицировано 3 966 инфицированных – на тысячу с лишним меньше по сравнению со вторником. Умерли за сутки 109 пациентов с COVID-19. Выздоровели 7 519 человек, это максимум с 26 мая 2020 года. Накануне сообщалось о 7 290 выписанных и 103 умерших. По информации штаба, сейчас в Москве продолжают лечение 169 125 человек.
В целом по России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827. Число смертельных случаев составило за сутки 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.
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Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru