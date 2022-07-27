В Москве высадили 130 кустов роз по числу погибших в ДНР детей
В Донском монастыре в Москве прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, а также акция «Розы погибшим детям», сообщили в посольстве ДНР в России.
Участники акции высадили 130 розовых кустов по числу погибших в ДНР детей. Саженцы для этой акции специально привезли из Донецка. В высадке приняли участие дети из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил установить День памяти погибших в Донбассе. В осеннюю сессию инициатива будет рассмотрена парламентариями.
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