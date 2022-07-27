В Госдуме предложили установить День памяти всех погибших в Донбассе
Депутаты Госдумы предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как напомнил политик, 27 июля — День памяти детей, которые стали жертвами «военных преступлений киевского режима».
«Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе», — цитирует Володина РИА Новости.
Госдума рассмотрит эту инициативу в осеннюю сессию, пишет Ura.ru.
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