В Москве вырос спрос на психологов

По словам главы отдела SEM в «Профи.ру» Марии Сафоновой, среднее количество обращений к психологам в день выросло на 34% по сравнению с показателями декабря 2024 года.

Эксперт объясняет рост популярности психологов у москвичей желанием начать осознанную жизнь с нового года.

Ранее медицинский психолог Александра Ищук заявила, что представители поколения Z (рожденные в период с 1997 по 2012 год) отличаются чувствительностью и повышенной тревожностью в силу таких факторов, таких как клиповое мышление, родительская гиперопека и карантин в период пандемии коронавируса, напоминает RT.

