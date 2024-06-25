В Москве с 1 июля 2024 года изменится стоимость парковки

В сообщении говорится, что на 12 улицах Москвы, где загруженность ниже 50%, парковка станет дешевле. Это необходимо для того, чтобы балансировать спрос.

В тоже время, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тариф будет повышен, что позволит разгрузить наиболее востребованные участки.

Отмечается, что изменение максимального часового тарифа затронет только 31 улицу. В департаменте указали, что на этих парковках даже высокая стоимость не позволяет обеспечить наличие свободных парковочных мест. Это улицы и переулки в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах и районе Арбат, где с 8:00 до 21:00 стоимость часа парковки будет составлять 600 рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные с нарушениями автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

