В Москве с 1 июля 2024 года изменится стоимость парковки
В Москве с 1 июля 2024 года изменится стоимость парковки. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
В сообщении говорится, что на 12 улицах Москвы, где загруженность ниже 50%, парковка станет дешевле. Это необходимо для того, чтобы балансировать спрос.
В тоже время, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тариф будет повышен, что позволит разгрузить наиболее востребованные участки.
Отмечается, что изменение максимального часового тарифа затронет только 31 улицу. В департаменте указали, что на этих парковках даже высокая стоимость не позволяет обеспечить наличие свободных парковочных мест. Это улицы и переулки в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах и районе Арбат, где с 8:00 до 21:00 стоимость часа парковки будет составлять 600 рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные с нарушениями автомобили с опознавательным знаком «Инвалид», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru