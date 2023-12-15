В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

По его словам, это пятая часть от месячной нормы.

Он добавил, что в Тушино выпало 8 мм, на Балчуге – 9 мм осадков, а в Московской области больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске и Долгопрудном – 15 мм и 17 мм, соответственно, что составляет 33% от всей декабрьской нормы.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в воскресенье и понедельник температура воздуха в Москве поднимется до плюс двух градусов, а снег начнёт оседать, сообщает RT.

