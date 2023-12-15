В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 11 мм осадков, сообщает РИА Новости.
По его словам, это пятая часть от месячной нормы.
Он добавил, что в Тушино выпало 8 мм, на Балчуге – 9 мм осадков, а в Московской области больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске и Долгопрудном – 15 мм и 17 мм, соответственно, что составляет 33% от всей декабрьской нормы.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в воскресенье и понедельник температура воздуха в Москве поднимется до плюс двух градусов, а снег начнёт оседать, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций
- В Петербурге откроется выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»
- Свинка Пеппа и дракон: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей и взрослых
- Овечкин не забил в 11 матчах подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
- В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
- Венгрия снова заблокировала финансовую помощь Украине на 50 млрд евро
- Япония ввела запрет на импорт российских алмазов
- СМИ: военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков
- Япония ввела санкции против российских компаний
- СМИ: спрос на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru