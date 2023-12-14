Синоптики пророчат снежный апокалипсис в центре России

По данным синоптиков, над европейской частью РФ сошлись сразу два циклона, а также арктический антициклон, что привело к постоянному выпадению осадков. При этом завтра ураган «Ваня» принесет на Русскую равнину дополнительную волну снега. В некоторых местах за сутки выпадет более 15-20 миллиметров осадков.

Высока вероятность того, что высота сугробов вырастет до 50-55 сантиметров. Тем самым будет побит рекорд 1919 года, который равняется 32-м сантиметрам.

Ранее «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

