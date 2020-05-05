В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

За последние сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные столичного метеобюро. При этом, специалисты подчеркнули, что дождливая погода с грозами и шквалистым ветром сохранится в столичном регионе до четверга.

Также сообщается, что в Москве и области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Днем во вторник, 5 мая, воздух в мегаполисе может прогреться до +22 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Ранее НСН писала, что в период майских праздников жителям ряда регионов России погода преподнесёт неприятный сюрприз. Как отметили в Росгидромете, в Приволжье, на Северном Кавказе и на большей части юга России может пойти мокрый снег.

Кроме того, дожди, сильный ветер и грозы возможны на на юго-западе Сибирского федерального округа, а именно в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.

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ФОТО: pixabay.com
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