В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

За последние сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные столичного метеобюро. При этом, специалисты подчеркнули, что дождливая погода с грозами и шквалистым ветром сохранится в столичном регионе до четверга.

Также сообщается, что в Москве и области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Днем во вторник, 5 мая, воздух в мегаполисе может прогреться до +22 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.