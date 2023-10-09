В Москве выпал первый снег

Первый снег пошел на юго-западе Москвы вечером 8 октября, сообщает «РЕН ТВ».

Москвичей попросили не выходить на улицу

Осадки выпали в районе станции метро «Юго-Западная». Снег успел облепить ветки деревьев.

До этого в региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. Жителям и гостям пообещали дождь, сильный ветер и мокрый снег.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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