В Москве выпал первый снег
9 октября 202300:18
Первый снег пошел на юго-западе Москвы вечером 8 октября, сообщает «РЕН ТВ».
Осадки выпали в районе станции метро «Юго-Западная». Снег успел облепить ветки деревьев.
До этого в региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. Жителям и гостям пообещали дождь, сильный ветер и мокрый снег.
Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru