Пресс-центр НСН стал самой медийной площадкой 2025 года
В Москве 8 апреля состоялась премия «Прорыв года» от журнала KOVA, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ.
Пресс-центр информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации «Самая медийная площадка Москвы». ПРЕСС-ЦЕНТР НСН — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.
Премия организована генеральным директором KOVA Ольгой Кузенковой.
«Наша премия вновь доказала, что является площадкой для вдохновения, признания и новых возможностей. История успеха начинается с большого стремления и объемного труда. Премия KOVA AWARDS дала возможность каждому участнику показать свой профессионализм и вдохновить своим примером других людей на героические поступки и профессиональный рост», – рассказала НСН Ольга Кузенкова.
Наград премии также были удостоены Саша Савельева (экс-«Фабрика»), Наталия Гулькина (экс-«Мираж»), Анжелика Агурбаш и NJohn, Ирина Ортман (экс-«Тутси») и DJ Sasha Born, Татьяна Шитова (голос Алисы от Яндекса) и многие другие.
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