В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
Бутырский суд Москвы приостановил деятельность магазина продуктов «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что речь идёт о магазине на улице Ислимская, 3Г, которым управляет компания «Торгсервис 150». Причиной приостановки работы объекта стало нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.
«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток», - говорится в сообщении.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в магазинах сети «Светофор» по всей России продолжают выявлять многочисленные нарушения и фальсифицированную продукцию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru