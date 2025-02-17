В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»

Бутырский суд Москвы приостановил деятельность магазина продуктов «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Отмечается, что речь идёт о магазине на улице Ислимская, 3Г, которым управляет компания «Торгсервис 150». Причиной приостановки работы объекта стало нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

«Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток», - говорится в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в магазинах сети «Светофор» по всей России продолжают выявлять многочисленные нарушения и фальсифицированную продукцию, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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