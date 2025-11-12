В Москве временно закрыли движение на центральных улицах

Движение транспорта закрыли на нескольких центральных улицах Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», - отметили в ведомстве.

Позднее движение было закрыто на улицах Тверская и Новый Арбат. Дептранс сообщил о возможности объезда по Садовому кольцу и Большой Никитской.

С чем связаны ограничения, не уточняется.

Ранее в столице закрывали движение на более чем 60 улицах и набережных из-за проведения Московского марафона.

