В Москве впервые выдан «паспорт негражданина»

В Москве впервые человеку без гражданства выдали «паспорт негражданина», который является временным удостоверением личности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

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Обладателем такого паспорта стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Мужчина находился в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет из-за отсутствия гражданства какого-либо государства.

Данный документ позволяет легально находится на территории страны и дает разрешение на работу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Паспорт
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