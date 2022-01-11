В Москве впервые выдан «паспорт негражданина»

Обладателем такого паспорта стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Мужчина находился в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет из-за отсутствия гражданства какого-либо государства.



Данный документ позволяет легально находится на территории страны и дает разрешение на работу.

