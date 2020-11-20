Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные дни

Снег пройдет в Москве в пятницу с 12:00 и завершится к утру следующего дня, образовав снежный покров до 4-8 сантиметров высотой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что осадки будут выпадать неравномерно в разных частях Москвы. Температура в ночь на 21 ноября будет отрицательной.