Синоптики предупредили москвичей о снегопаде в выходные дни
Снег пройдет в Москве в пятницу с 12:00 и завершится к утру следующего дня, образовав снежный покров до 4-8 сантиметров высотой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что осадки будут выпадать неравномерно в разных частях Москвы. Температура в ночь на 21 ноября будет отрицательной.
Позднякова заключила, что завтра будет «по-настоящему зимний день» с низкой скоростью ветра 3-8 метров в секунду. При этом снег из-за низких температур таять не будет.
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