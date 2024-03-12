В Москве впервые пройдет форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Для привлечения к участию в форуме молодых специалистов в Москве подготовили образовательную и культурно-развлекательную программу, в том числе выездные лаборатории, круглые столы, панельные сессии, деловые игры, мастер-классы, концерты и экскурсии на крупные строительные объекты, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок.

Ожидается, что участниками форума в столице станут порядка 6 тысяч человек, включая школьников, учащихся колледжей и студентов, преподавателей и родителей.

Гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров заявил о нехватке квалифицированных кадров в строительном секторе. Тема будет обсуждаться на панельной сессии «Человек и бетон. Будущее строительной отрасли».



