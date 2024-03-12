В Москве впервые пройдет форум «Молодой специалист – строитель будущего»
В Москве в ЦВЗ «Манеж» 13 и 14 марта впервые пройдет форум «Молодой специалист – строитель будущего». По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергея Музыченко,
привлечение квалифицированных кадров в строительную отрасль является одним из ключевых направлением развития строительной отрасли.
По его словам, с начала 2023 года форум прошел на 12 площадках в разных городах страны. Мероприятие посетили более 13,5 тыс. человек.
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Для привлечения к участию в форуме молодых специалистов в Москве подготовили образовательную и культурно-развлекательную программу, в том числе выездные лаборатории, круглые столы, панельные сессии, деловые игры, мастер-классы, концерты и экскурсии на крупные строительные объекты, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок.
Ожидается, что участниками форума в столице станут порядка 6 тысяч человек, включая школьников, учащихся колледжей и студентов, преподавателей и родителей.
Гендиректор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров заявил о нехватке квалифицированных кадров в строительном секторе. Тема будет обсуждаться на панельной сессии «Человек и бетон. Будущее строительной отрасли».
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