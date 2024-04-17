В Москве возвели жилой дом по реновации у метро «Филёвский парк»

Новостройка расположена всего в трёх минутах пешком от метро «Филевский парк».

«Жилое здание возвели на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации», - отметил глава столичного департамента.

Новый дом состоит из шести секций переменной этажности. В нём на подземном уровне размещена автостоянка. Из 349 квартир 11 оборудовали для маломобильных граждан. В них были увеличены коридоры и дверные проёмы, а также установлена специальная сантехника. В каждой секции предусмотрены две входные группы: один выход - на улицу, другой – во двор.

Для удобства инвалидов-колясочников и родителей с маленькими детьми вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли. В закрытом дворе разместили две игровые детские площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, обустроили зону для занятий спортом и место тихого отдыха.

