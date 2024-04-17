Собянин: Более 160 тысяч человек начали переселение в новое жилье по реновации

Более 160 тысяч человек начали переселяться в новые квартиры по программе реновации жилья в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, свыше 136 тысяч горожан стали новоселами, более 25 тысяч человек оформляют документы или занимаются переездом. Отмечается, что договоры на квартиры заключили 147 тысяч из них.

«Со старта программы введены в эксплуатацию 307 домов... 472 здания, или девять миллионов квадратных метров жилья, — в работе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В 2024 году под заселение по программе реновации было передано 18 домов и построено еще три здания. Для организации волнового переселения подобрали 12 стартовых площадок.

