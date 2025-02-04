В Москве возбуждено уголовное дело по факту стрельбы и похищения человека

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения мужчины после конфликта, произошедшего вечером 4 февраля на Кастанаевской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

По данным СК, в ходе ссоры между двумя группами мужчин один из участников выстрелил из травматического оружия в сторону ранее знакомых людей. После этого одного из мужчин насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.