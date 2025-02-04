СМИ: В Москве объявлен план «Перехват» после драки со стрельбой в ЗАО
В московском районе ЗАО и ближайших округах был объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
План был введен после того, как в районе Филевского парка произошла драка со стрельбой. Правоохранительные органы разыскивают черный «Мерседес» без номеров, в котором, по данным полиции, могут находиться подозреваемые.
Два человека уже задержаны по делу о потасовке. Сейчас они дают показания.
Полиция продолжает расследование инцидента и предпринимает все необходимые меры для поимки других возможных участников происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru