В Сочи пассажиры подрались с экипажем в самолете «Уральских авиалиний»
Полиция объявила о проведении проверки после конфликта, который произошёл на борту самолёта «Уральских авиалиний», следовавшего из Сочи в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Mash, перед вылетом бортпроводниками была обнаружена неисправность. Они отключили кондиционеры и попросили пассажиров оставаться на своих местах. Когда же в салоне поднялась температура, не желающие сидеть в духоте люди стали выходить из лайнера на улицу, что и спровоцировало конфликт с экипажем.
В полиции указали, что после получения сигнала об инциденте к борту воздушного судна были направлены стражи порядка.
«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в управлении МВД на транспорте по Южному федеральному округу.
Ранее экс-депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян, снятый со скандалом с рейса авиакомпании «Победа», объяснил свой дебош в самолёте смертельной болезнью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru