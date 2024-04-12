В Сочи пассажиры подрались с экипажем в самолете «Уральских авиалиний»

По данным Telegram-канала Mash, перед вылетом бортпроводниками была обнаружена неисправность. Они отключили кондиционеры и попросили пассажиров оставаться на своих местах. Когда же в салоне поднялась температура, не желающие сидеть в духоте люди стали выходить из лайнера на улицу, что и спровоцировало конфликт с экипажем.

В полиции указали, что после получения сигнала об инциденте к борту воздушного судна были направлены стражи порядка.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в управлении МВД на транспорте по Южному федеральному округу.

Ранее экс-депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян, снятый со скандалом с рейса авиакомпании «Победа», объяснил свой дебош в самолёте смертельной болезнью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

