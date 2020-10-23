В Москве водителей призвали не парковать машины под деревьями из-за ветра
В Департаменте транспорта Москвы призвали горожан не парковать свои автомобили под деревьями и шаткими конструкциями из-за усиления ветра. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
По данным Дептранса, с 21 до 23 вечера в столице ожидается гроза с дождем и ветер до 15 м/с.
Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в эфире НСН, что на следующей неделе в московском регионе будет "много солнца". Эксперт назвал такую погоду необычной и рассказал, как долго она продлится.
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