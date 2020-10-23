Вильфанд пообещал Москве «много солнышка» на следующей неделе

Дневная температура в пятницу, 23 октября, может приблизиться к 14 градусам, это на 7-8 градусов выше нормы, передает центр «Фобос». По сведениям метеорологов, такие температуры близки к рекорду 1989 года.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал эфире НСН текущую погоду необычной и рассказал, как долго она продлится.

«Завтра тоже очень тепло. Дневная температура достигнет двузначных значений, будет идти дождь. В воскресенье похолодает, будет около 8-10 градусов», - сказал он.

Вильфанд отметил, что хорошая погода ждет москвичей и на следующей неделе.