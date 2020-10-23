Вильфанд пообещал Москве «много солнышка» на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, на сколько в Московском регионе задержится хорошая погода.

Дневная температура в пятницу, 23 октября, может приблизиться к 14 градусам, это на 7-8 градусов выше нормы, передает центр «Фобос». По сведениям метеорологов, такие температуры близки к рекорду 1989 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал эфире НСН текущую погоду необычной и рассказал, как долго она продлится.

«Завтра тоже очень тепло. Дневная температура достигнет двузначных значений, будет идти дождь. В воскресенье похолодает, будет около 8-10 градусов», - сказал он.

Вильфанд отметил, что хорошая погода ждет москвичей и на следующей неделе.

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«С начала следующей недели управлять будет антициклон, давление будет ощутимо выше нормы. В Москве будет 7-10 градусов, по области до 11, но ночью температуры будут уже не такими высокими, как в минувшую ночь. Что самое важное, осадки прекратятся, будет много солнышка и вполне умеренная теплая погода на 2-3 градуса выше нормы», - рассказал ученый.

Он также призвал не ждать в ближайшее время снега.

«В ближайшее время никаких условий для выпадения снега нет. Согласно климатическим нормам, устойчивый снежный покров должен возникнуть в конце ноября. Но конечно же, год на год не приходится. Пока давать прогноз на этот счет сложно», - отметил Вильфанд.

Между тем, в Москве 19 октября прошел мокрый снег. Как и прогнозировала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, снег быстро растаял, а его объемы не превышали одного миллиметра.

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ФОТО: pixabay.com
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