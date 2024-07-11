В Москве в зоне отдыха «Мещерское» запретили купание

В ведомстве пояснили, что запрет на купание был введён в связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям.

«Продолжают быть закрытыми для купания: пляж «Динамо», Головинские пруды, Левобережье, «Большой Садовый пруд», - отмечается в сообщении.

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский рассказал, что купание в реках опасно заражением гепатитом A, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

