В Москве в субботу потеплеет до 19 градусов

Облачная погода с прояснениями и порывистым ветром ожидается в Москве и области в субботу. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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По данным синоптиков, днем воздух в столичном регионе прогреется до +19 градусов. При этом в ночь на воскресенье в Москве похолодает до восьми, в Подмосковье — до пяти градусов.

Также метеорологи прогнозируют юго-западный и южный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Из-за сильного ветра в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности до 9:00 9 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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