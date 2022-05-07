В Москве в субботу потеплеет до 19 градусов

По данным синоптиков, днем воздух в столичном регионе прогреется до +19 градусов. При этом в ночь на воскресенье в Москве похолодает до восьми, в Подмосковье — до пяти градусов.

Также метеорологи прогнозируют юго-западный и южный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Из-за сильного ветра в Московском регионе будет действовать желтый уровень опасности до 9:00 9 мая.

