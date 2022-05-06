«Плюс 20 пока не видно»: Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

«До 8 мая включительно будет повышение температуры, некий аналог 1-3 мая, но на более высоком фоне. 8 мая будет 18-19 градусов тепла, а также кратковременные дожди и, возможно, грозы. 9 мая будут осадки и понижение температуры, но не до заморозков, днем будет около 10 градусов тепла. При этом будет ветер, так что не совсем праздничная погода», - сказал Шувалов.

При этом он предупредил, что колебания температуры продолжатся до середины мая.

«После этого будет два прохладных дня, а затем опять повышение температуры до 15-18 градусов, но 20 пока не видно. Эти короткопериодные потепления и похолодания будут чередоваться до середины месяца», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В 2022 году россиянам предстоят четырехдневные праздничные выходные, с 7 по 10 мая.

Парад Победы 9 мая пройдет в 28 российских городах. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Симферополе, Самаре, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке. Как ожидается, в нем примут участие 2,4 тысячи единиц военной техники, а также 460 самолетом и вертолетов. Салюты в честь Дня Победы в Москве запустят с 36 площадок в 22:00.

