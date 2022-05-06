«Плюс 20 пока не видно»: Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

До середины мая в Москве будут чередоваться потепления до 18 градусов и похолодания, сказал в эфире НСН Александр Шувалов.

9 мая в московском регионе будет не совсем праздничная погода, однако накануне Дня Победы в столицу придет жара, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что существует высокая вероятность отбоя воздушной части Парада Победы по метеоусловиям.

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«До 8 мая включительно будет повышение температуры, некий аналог 1-3 мая, но на более высоком фоне. 8 мая будет 18-19 градусов тепла, а также кратковременные дожди и, возможно, грозы. 9 мая будут осадки и понижение температуры, но не до заморозков, днем будет около 10 градусов тепла. При этом будет ветер, так что не совсем праздничная погода», - сказал Шувалов.

При этом он предупредил, что колебания температуры продолжатся до середины мая.

«После этого будет два прохладных дня, а затем опять повышение температуры до 15-18 градусов, но 20 пока не видно. Эти короткопериодные потепления и похолодания будут чередоваться до середины месяца», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В 2022 году россиянам предстоят четырехдневные праздничные выходные, с 7 по 10 мая.

Парад Победы 9 мая пройдет в 28 российских городах. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Симферополе, Самаре, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке. Как ожидается, в нем примут участие 2,4 тысячи единиц военной техники, а также 460 самолетом и вертолетов. Салюты в честь Дня Победы в Москве запустят с 36 площадок в 22:00.

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Фото: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Погода9 маяМайские Праздники
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