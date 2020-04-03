В Москве в пятницу потеплеет до +10

Воздух в Москве в пятницу, 3 апреля, прогреется до +10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Синоптики прогнозируют облачную с прояснения погоду, осадков преимущественно не ожидается. Порывы ветра местами возможны до 17 м/с, передает RT.

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Накануне синоптики рассказали, что по ночам в апреле столбики термометров будут опускаться ниже ноля В Москве. Специалисты отмечают, что преобладающая температура в темное время суток составит от +1 до -5 градусов.


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ФОТО: pixabay.com
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