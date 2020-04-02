Синоптики пообещали россиянам морозные ночи в апреле
Синоптики прогнозируют, что по ночам в апреле столбики термометров будут опускаться ниже ноля. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Росгидромете. При этом синоптики подчёркивают, что днем температура не поднимется выше +10°С. Специалисты отмечают, что преобладающая температура в темное время суток составит от +1°С до -5°С.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы. При этом, таких сильных температурных аномалий, как в предыдущие месяцы, в апреле не ожидается.
Между тем, московских автомобилистов призвали воздержаться от поездок на летней резине из-за гололедицы. С такой рекомендацией выступили в Центре организации дорожного движения. Кроме того, столичным водителям напоминают об обязательном соблюдении дистанции и ПДД. Специалисты подчёркивают, что в условиях плохой видимости увеличивается вероятности попасть в мелкое ДТП, пишет Москва 24.
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