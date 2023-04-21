В Москве в пункте выдачи обнаружили подозрительную посылку

В Москве в одно из отделений СДЭК поступила информация о том, что в одной из посылок может находиться взрывное устройство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По его словам, информация в пункт выдачи в поселении Рязановское поступила вечером 20 апреля. В одной из посылок могло быть взрывное устройство. На место выехали представители экстренных служб.

По предварительным данным, тиканья из коробки не слышно, а торчащих проводов нет. Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, взрывное устройство, которое применила подозреваемая в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, было передано в Северную столицу из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

