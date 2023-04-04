СМИ: Бомбу для теракта в кафе Петербурга передали из Москвы

В минувшее воскресенье в заведении на Университетской набережной прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По последним данным, пострадали 40 человек. Следственный комитет признал ЧП терактом, Трепова была задержана по подозрению в совершении преступления.

Как пишет «Фонтанка», подозреваемая читала украинские Telegram-каналы и впоследствии получила предложение стать редактором одного из ресурсов в Киеве. Однако Треповой нужно было пройти стажировку, доказав, что она способна «бороться с российской пропагандой».

Так, девушке поручили познакомиться с Татарским в петербургском книжном магазине «Листва». Позже Трепову направили в Москву и через таксиста передали некий предмет: он оказался самодельным взрывным устройством. Далее девушке предстояло прийти на творческую встречу с военкором и передать посылку, после выполненного задания подозреваемой обещали переправить ее на Украину через Узбекистан. По словам Треповой, она сообщала о всех своих действиях «кураторам», но не знала про бомбу.

«Фонтанка» отмечает, что организаторы теракта рассчитывали, что погибших будет «пять-шесть», в том числе Трепова.

