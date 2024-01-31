В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»
В Москве пройдет акция «Выбираем вместе 2024» программы «Миллион призов». Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллионов человек, 89% из них получили призы. В 2024 году столичный бизнес вновь вынес предложение провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования.
«Призами будут 5 тысяч, 3 тысячи и 1 тысяча баллов. Один балл равен 1 рублю. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы», – добавил Платонов.
Среди призов акции - умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис. Также в Год семьи предусмотрены дополнительные награды. Среди московских семей разыграют сертификаты номиналом 100, 50, 25 и 15 тысяч баллов. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, оба родителя должны проголосовать онлайн.
Акция «Миллион призов» проводится в Москве с 2020 года. На данный момент в ней приняли участие более 12 миллионов жителей города.
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