В Москве в День всех влюбленных проходят праздничные мероприятия

«День всех влюбленных - один из самых популярных праздников в мире. Это отличный повод признаться в своих чувствах, пригласить на свидание или сделать предложение руки и сердца. В Москве 14 февраля запланированы спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы», - говорится в сообщении.

В День всех влюбленных пары могут принять участие во флешмобе и выиграть билеты на двоих на самую высокую смотровую площадку Европы, на автобусную экскурсию на двухэтажном автобусе, на посещение «Городской фермы» на ВДНХ и выставки «Слепая зона» в Политехническом музее, а также на прогулку по Москве-реке. Для этого нужно побывать в любимом месте города и рассказать об этом в соцсетях. Фото или видео с романтической историей или с признанием в любви Москве необходимо сопроводить хештегом #ВлюбленныевМоскву. Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

Также приятные розыгрыши призов состоятся на искусственных катках парков. Для участия паре потребуется лишь выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка. Приходить можно в любое время, а подарки разыграют на страницах парков за 15 минут до завершения последнего сеанса.

