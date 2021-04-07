В Москве в четверг выпадет до 40% месячной нормы осадков

Ливень и мокрый снег ожидают Москву в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Вильфанд спрогнозировал погоду на выходные в Европейской России

По данным синоптиков, на столицу обрушится до 40% месячной нормы осадков.

Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать 8 апреля с 9 до 21 часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал хмурую погоду в европейской части России 8 апреля. Однако уже на выходных жителей этой части страны ожидает солнечная погода, отметил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com//Alicja
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