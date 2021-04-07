В Москве в четверг выпадет до 40% месячной нормы осадков

По данным синоптиков, на столицу обрушится до 40% месячной нормы осадков.

Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать 8 апреля с 9 до 21 часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал хмурую погоду в европейской части России 8 апреля. Однако уже на выходных жителей этой части страны ожидает солнечная погода, отметил эксперт.

