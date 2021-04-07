В Москве в четверг выпадет до 40% месячной нормы осадков
Ливень и мокрый снег ожидают Москву в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По данным синоптиков, на столицу обрушится до 40% месячной нормы осадков.
Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Предупреждение будет действовать 8 апреля с 9 до 21 часа.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал хмурую погоду в европейской части России 8 апреля. Однако уже на выходных жителей этой части страны ожидает солнечная погода, отметил эксперт.
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