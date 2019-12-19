Ураган в Санкт-Петербурге повалил около сотни деревьев
19 декабря 201917:40
В результате разгула стихии в Санкт-Петербурге повалено около 90 деревьев, сообщили городские власти. Минувшей ночью скорость шквала в порывах достигала 30 метров в секунду. Самый большой ущерб отмечен в Выборгском, Петроградском и Фрунзенском районах, уточняет РИА ФАН.
Сотрудники садово-парковых предприятий устраняют последствия урагана. В северной столице продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень Невы поднялся выше двух метров, начались подтопления.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: http://www.polit74.ru/lenta/detail.php?ID=53566
Горячие новости
- Адвокат Голунова подтвердил заявление Путина о делах против 5 сотрудников МВД
- У Путина спросили про его дочерей
- Путин рассказал об обвинениях во вмешательстве в политику других стран
- Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
- СМИ: Пресс-конференция Путина подверглась «беспрецедентной» кибератаке