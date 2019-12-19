Ураган в Санкт-Петербурге повалил около сотни деревьев

19 декабря 201917:40

В результате разгула стихии в Санкт-Петербурге повалено около 90 деревьев, сообщили городские власти. Минувшей ночью скорость шквала в порывах достигала 30 метров в секунду. Самый большой ущерб отмечен в Выборгском, Петроградском и Фрунзенском районах, уточняет РИА ФАН.

Сотрудники садово-парковых предприятий устраняют последствия урагана. В северной столице продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень Невы поднялся выше двух метров, начались подтопления.

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ФОТО: http://www.polit74.ru/lenta/detail.php?ID=53566
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